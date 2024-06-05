Суд постановив повернути банк "Конкорд" на ринок: НБУ оскаржить рішення

Національний банк оскаржить судове рішення про скасування постанови регулятора про виведення з ринку АТ "АКБ "Конкорд".

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор не погоджується з рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 травня 2024 року щодо визнання протиправним та скасування рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "КОНКОРД" та оскаржить його в апеляційному порядку у визначений законом строк.

Наразі зазначене судове рішення не набрало законної сили.

У НБУ зазначають, що відповідно до частини сьомої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, в тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

Нагадуємо, в серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Натомість банк "Конкорд" оскаржив в судовому порядку рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінаустанови.

Ліквідація "Конкорду"

Банк "Конкорд" було зареєстровано в 2006 році. Головний офіс фінустанови розміщено в Дніпрі. Кінцевими власниками істотної участі вважаються Олена та Юлія Сосєдки.

У березні 2023 року видання NV із посиланням на джерела писало, що "Конкорд", як і низка інших банків (зокрема, IBOX, ліцензію якого відкликали того місяця), використовувалися організаторами грального бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Як пояснював нардеп Олексій Жмеренецький, одна зі схем передбачала, що гравці онлайн-казино поповнюють рахунки, але ці платежі надходять у банк із кодом купівлі квітів чи фільмів. Або ж гравці перераховують кошти з правильним кодом, але далі банк у змові з гральними компаніями спрямовує ці кошти на фіктивні рахунки.

Своєю чергою заступник голови НБУ Дмитро Олійник говорив про імовірність того, що деякі банки могли бути використані зловмисниками без їхнього відома.

Пресслужба банку "Конкорд" опублікувала заяву, в якій стверджувалося, що на сайтах-"смітниках" та створених російськими спецслужбами Telegram-каналах зʼявилася інформація про позбавлення фінустанови банківської ліцензії. На той момент у банку спростовували такі чутки.

Як вказували в "Конкорді", в банку завершується регламентна планова перевірка з боку НБУ. При цьому фінустанова зазначала, що останнім часом дії регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема, це стосується врегулювання щодо гемблінгу (азартних ігор).