Росія хоче перенаправити свою нафту до Індії через конфлікт на Близькому Сході

Росія готова перенаправити нафту до Індії, щоб компенсувати перебої з постачанням на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Наразі близько 9,5 мільйона барелів російської сирої нафти перебувають на суднах неподалік індійських територіальних вод. За даними джерел у галузі, ці вантажі можуть бути доставлені на індійські нафтопереробні заводи протягом найближчих тижнів.

Таке перенаправлення потоків має компенсувати дефіцит сировини, що виник через бойові дії на Близькому Сході.

Російська сторона висловила готовність забезпечити до 40% загальних потреб Індії в нафті у критичний період.

Нью-Делі активно шукає альтернативні джерела палива через закриття Ормузької протоки. Цей маршрут є критичним для країни, оскільки через нього проходить близько 40% усього імпорту сирої нафти.

Ситуація ускладнюється обмеженими стратегічними запасами Індії, яких вистачить лише на 25 днів споживання. Нафтопереробні заводи країни, що переробляють 5,6 мільйона барелів на добу, також мають мінімальні резерви бензину та зрідженого газу.

Угода зі США

Попри заяви президента США Дональда Трампа про домовленість щодо припинення закупівель російської нафти, Індія продовжує диверсифікацію постачань.

Після падіння частки російської нафти в січні до 21,2%, у лютому цей показник знову зріс до 30%.

Індійський уряд наполягає на тому, що закупівлі відбуваються відповідно до ринкових умов та міжнародної динаміки.

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

Тепер Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, через ризики в Ормузькій протоці розглядає можливість переорієнтації на російські вантажі, що вже перебувають поблизу її територіальних вод. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Нью-Делі став ключовим покупцем морської нафти з Росії.