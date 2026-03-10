В Індії масово закриваються ресторани: заклади можуть залишитися без газу

Через дефіцит газу для приготування їжі, спричинений війною в Ірані, індійські ресторани та готелі готуються до можливих закриттів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Зазначається, що криза спричинена війною в Ірані, яка суттєво обмежила постачання скрапленого нафтового газу (LPG). Влада країни вже створила спеціальну комісію для розгляду термінових запитів галузі та розподілу наявних ресурсів.

Вплив війни на енергоносії

Брак палива став наслідком воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану, що призвело до зупинки руху суден через Ормузьку протоку.

Це заблокувало експорт енергоносіїв з Катару та Саудівської Аравії, а також спричинило зростання транспортних витрат. Індія, яка є другим за величиною імпортером LPG у світі, змушена використовувати надзвичайні повноваження для переорієнтації нафтопереробних заводів на внутрішні потреби.

Проте цих заходів поки недостатньо для стабілізації ринку.

Виснаження запасів

Представники великих ресторанних мереж повідомляють, що наявних запасів газу вистачить лише на один-два дні. Деякі заклади терміново встановлюють індукційні плити та впроваджують заходи жорсткої економії.

Національна ресторанна асоціація Індії, яка представляє понад пів мільйона закладів, надіслала звернення до уряду.

У документі зазначено, що зупинка постачання комерційного газу матиме катастрофічні наслідки для сектору, оскільки бізнес-модель більшості закладів не передбачає тривалого зберігання палива з міркувань безпеки.

У Бангалорі заклади харчування вже повідомляють про скасування поставок газових балонів. Власники бізнесу змушені переходити на негайну оплату готівкою, щоб отримати паливо поза чергою.

Окрім дефіциту газу, спостерігається стрімке зростання цін на інші продукти, зокрема на соняшникову олію.

Ситуація ускладнюється тим, що Катар, найбільший постачальник палива до Індії, припинив виробництво минулого тижня після ударів по його інфраструктурі.

Нагадаємо, найбільший у світі завод із виробництва LPG у Катарі не працює з минулого тижня, що створює серйозні ризики для світової торгівлі.