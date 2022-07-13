Лише 30% росіян вважають, що війну в Україні треба зупинити, - опитування

30% росіян вважають, що війну в Україні потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% не змогли відповісти, а 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

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Про це повідомляє опозиційне російське видання Meduza, яке посилається на отримані дані закритого опитування ВЦВГД, організованого Кремлем наприкінці червня.

Так, росіян питали, чи вони підтримують негайне припинення війни проти України. Кількість респондентів невідома.

30% тих, хто відповів на це питання, вважають, що "бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше". 13% не змогли відповісти, а 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18-24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%.

Серед росіян 25-34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%. Загалом, що старші респонденти, то більше вони підтримують війну. Зокрема, серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

У Москві та Санкт-Петербурзі, судячи з даних закритого опитування, припинення бойових дій хочуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їхнє продовження. Найбільше (62%) прихильників продовження боїв – в інших російських містах-мільйонниках.

Крім того, серед активних користувачів інтернету за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а 35% - за їхнє продовження. Натомість серед телеаудиторії прихильників завершення війни лише 22%, 68% таких респондентів виступають за його продовження.

Відкрито ці дані ВЦВГД не публікує. На сайті центру можна знайти лише результати червневого опитування про те, чи росіяни підтримують "спецоперацію". За даними центру, "швидше підтримують" війну 72% опитаних, "швидше не підтримують" — 17%, важко відповісти на запитання 11%.

Зазначимо, 42% українців на початку травня вважали абсолютно неприйнятним і 25% скоріше неприйнятним сценарій, за якого Україна за підсумками війни повертає собі контроль лише над територіями, підконтрольними їй до 2022 року.