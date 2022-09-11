Россия "поставила на стоп" референдумы о "присоединении" оккупированных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ

Российская власть приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ.

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Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Отмечается, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Собеседники издания пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию.В Херсонской области российски е политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

В начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет "правильно и символично" провести 4 ноября — в День народного единства. Представители оккупационных "военно-гражданских администраций" на контролируемых Россией территориях эту идею поддержали.

4 ноября стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники.

Издание напоминает, что в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы. Однако провести их в сентябре также не удалось.

По словам одного из собеседников издания, уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники издания, близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины.

Напомним, украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.