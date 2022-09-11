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Россия "поставила на стоп" референдумы о "присоединении" оккупированных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ

Россия "поставила на стоп" референдумы о "присоединении" оккупированных территорий из-за успешного контрнаступления ВСУ

Российская власть приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий  из-за успешного контрнаступления ВСУ.

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Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Отмечается, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий  Запорожской и Херсонской областей.  

Собеседники издания пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию.В Херсонской области российски е политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

В начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет "правильно и символично" провести 4 ноября — в День народного единства. Представители оккупационных "военно-гражданских администраций" на контролируемых Россией территориях эту идею поддержали.

4 ноября стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники.

Издание напоминает, что в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы. Однако провести их в сентябре также не удалось.

По словам одного из собеседников издания, уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники издания, близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины.

Напомним, украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.

Автор:
Светлана Манько