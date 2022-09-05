За участь у псевдореферендумах РФ на окупованих територіях передбачена кримінальна відповідальність, - Верещук

Українців на тимчасово окупованих територіях закликали не брати участь у так званих "референдумах", що їх збираються проводити загарбники, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

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Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Найкращий вихід – евакуюватися. Так ви убезпечите себе та свою сім’ю та уникнете тиску від окупантів. А також – не порушите законодавство України, за яким участь у так званих "референдумах" на ТОТ тягне за собою кримінальну відповідальність", - зазначила Верещук.

Вона закликала не боятись виїжджати та робити це вже зараз, поки дозволяє гарна погода. Осінні дощі дуже ускладнять евакуацію, адже дороги будуть розмиті.

Міністр наголосила на тому, що держава подбає про кожну сім’ю, яка переміститься на підконтрольну Уряду територію. Усіх забезпечать прихистком, фінансовою допомогою, ліками, продуктами, теплими речами та предметами першої необхідності.

Нагадаємо, через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

Зазначимо, більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.