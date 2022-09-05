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Общество
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За участие в псевдореферендумах РФ на оккупированных территориях предусмотрена уголовная ответственность, - Верещук

За участие в псевдореферендумах РФ на оккупированных территориях предусмотрена уголовная ответственность, - Верещук
Листовки в Бердянске Запорожской области

Украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

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Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Лучший выход – эвакуироваться. Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также – не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых "референдумах" на ТОТ влечет уголовную ответственность", - отметила Верещук. 

Она призвала не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода. Осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты.

Министр отметила, что государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию. Всех обеспечат приютом, финансовой помощью, лекарством, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости.

Напомним, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.

Автор:
Светлана Манько