За участие в псевдореферендумах РФ на оккупированных территориях предусмотрена уголовная ответственность, - Верещук

Украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

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Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Лучший выход – эвакуироваться. Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также – не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых "референдумах" на ТОТ влечет уголовную ответственность", - отметила Верещук.

Она призвала не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода. Осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты.

Министр отметила, что государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию. Всех обеспечат приютом, финансовой помощью, лекарством, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости.

Напомним, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.