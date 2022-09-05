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Происшествия
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В Каменце-Днепровской уничтожили склад бюллетеней псевдореферендума и базу ФСБ

В Каменце-Днепровской уничтожили склад бюллетеней псевдореферендума и базу ФСБ

В результате спецоперации в Запорожской области уничтожены и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы.

"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - отмечают в ГУР МО.

Вместе с этимуничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней.

"Точное количество убитых и раненых - уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма. Оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты", - сообщают в разведке.

В ведомстве добавляют, что в результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Напомним, украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.

Автор:
Светлана Манько