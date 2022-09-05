В Каменце-Днепровской уничтожили склад бюллетеней псевдореферендума и базу ФСБ

В результате спецоперации в Запорожской области уничтожены и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы.

"Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены", - отмечают в ГУР МО.

Вместе с этимуничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней.

"Точное количество убитых и раненых - уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма. Оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты", - сообщают в разведке.

В ведомстве добавляют, что в результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Напомним, украинцев на временно оккупированных территориях призвали не участвовать в так называемых "референдумах", которые собираются проводить захватчики, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будут ли участвовать в указанном мероприятии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров.