В Москве ФСБ ищет украинцев для обвинения в "терактах", - разведка

В Москве усиливается кампания по поиску граждан, негативно относящихся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В городе проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемых сотрудникам ФСБ. У жителей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы, или кто-то не сдает украинцам в аренду жилье. Также выясняют отношение граждан к так "называемой СВО"", - отмечают в разведке.

Как подчеркивают в ГУР МО, одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в столице РФ негативного отношения к войне и выявления людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения по отношению к ней.

"Также эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев - террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории РФ", - подчеркивают ГУР МО.

Отметим, что недавно в РФ обвинили украинку Наталию Вовк в подрыве автомобиля российского пропагандиста Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья.