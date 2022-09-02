В Москві ФСБ шукає українців для звинувачення у "терактах", - розвідка

В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО"", - зазначають у розвідці.

Як зазначають у розвідці, одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

"Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ", - наголошують у ГУР МО.

Зазначимо, нещодавно у РФ звинуватили українку Наталію Вовк у підриві автомобіля російського пропагандиста Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його дочка Дар'я.