Окупанти планують укріпити оборону Криму “москвичами”, “пітерцями” та строковиками, - розвідка

Військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що призваними під час прихованої мобілізації “москвичами” та “пітерцями” будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.

"Крім того, з метою доукомплектування військових частин армії РФ дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було прийнято рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби", - повідомили у ГУР МО.

У відомстві наголошують, що оскільки на території АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФнадбавок.

"1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

Зазначимо, як вважають в американському Інституті вивчення війни, указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.