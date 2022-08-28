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Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців
Країна-агресор РФ активно проводить мобілізаційні заходи і планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
“При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого “Боевого армейского резерва страны” (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави”, – сказав Вадим Скібіцький.
За його словами, сьогодні Росія має значні проблеми в комплектуванні своїх окупаційних збройних сил.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав армії РФ все менше охочих", - зазначив Вадим Скібіцький.
Він також підкреслив, що в країні-агресорі РФ розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну.
Так, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.
Зазначимо, як вважають в американському Інституті вивчення війни, указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.