Россия планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих

Страна-агрессор РФ активно проводит мобилизационные мероприятия и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

“При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого “Боевого армейского резерва страны” (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства”, – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании своих оккупационных вооруженных сил.

“Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в РФ? Пожалуй, все же нет. Потому что нравственное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды армии РФ все меньше желающих", - отметил Вадим Скибицкий.

Он также подчеркнул, что в стране-агрессоре РФ началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну.

Так, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Отметим, как считают в американском Институте изучения войны, указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает, что глава Кремля пытается избежать объявления общей мобилизации.