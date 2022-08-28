Увеличение численности армии не поможет России в войне в Украине, - разведка Британии

Указ лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь оккупантов в войне против Украины.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что остается непонятным, попытается ли Россия увеличить свою армию за счет набора большего количества контрактников или за счет увеличения ежегодных целевых показателей призыва на военную службу.

"В любом случае, согласно действующему законодательству указ Путина вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине", - констатируют в разведке Британии.

Отметим, как считают в американском Институте изучения войны, указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает на то, что глава Кремля пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

Но стране-агрессору РФ все сложнее скрывать проблемы с пополнением своей армии.

Так, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Кроме того, военные армии страны-агрессора РФ, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.