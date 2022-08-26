В разведке Британии назвали истинную причину замедления темпов "спецоперации" армии РФ

Военное наступление армии РФ в Украине остановилось из-за плохого выполнения задач их военных и ожесточенного сопротивления украинцев, а заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об умышленном замедлении темпов "спецоперации" является дезинформацией.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве напоминают, что 24 августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании Шанхайской организации сотрудничества, что РФ якобы намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью снизить количество жертв среди гражданского населения.

"Это почти наверняка является умышленной дезинформацией. Наступление России застопорилось из-за плохой военной эффективности России и ожесточенного украинского сопротивления. По приказу Шойгу действующие в Украине войска неоднократно срывали выполнение поставленных им задач", - сообщает разведка Британии.

Там отмечают, что, вероятно, Шойгу и президент РФ Владимир Путин уволили как минимум шесть генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

"В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета "Искандер" поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, как сообщается, погибли по меньшей мере двое детей. Это подчеркивает готовность России наносить сопутствующие потери, когда она считает, что ракетные или артиллерийские удары имеют военное преимущество", – считает разведка Британии.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что страна-агрессор РФ воспримет провал военного захвата всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.