У розвідці Британії назвали справжню причину сповільнення темпів "спецоперації" армії РФ

Військовий наступ армії РФ в Україні застопорився через погане виконання задач їх військових та запеклий опір українців, а заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про навмисне уповільнення темпів "спецоперації" є дезінформацією.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві нагадують, що 24 серпня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив на засіданні Шанхайської організації співробітництва, що РФ нібито навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

"Це майже напевно є навмисною дезінформацією. Наступ Росії застопорився через погану військову ефективність Росії та запеклий український опір. За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач", - повідомляє розвідка Британії.

Там зазначають, що ймовірно, Шойгу і президент РФ Володимир Путін звільнили як мінімум шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед.

"У день виступу Шойгу російська балістична ракета "Іскандер" вразила поїзд у місті Чаплино, внаслідок чого, як повідомляється, загинули щонайменше двоє дітей. Це підкреслює готовність Росії завдавати супутних втрат, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу", - вважає розвідка Британії.

Зазначимо, раніше розвідка Британії повідомляла, що країна-агресор РФ сприйме провал військового захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.