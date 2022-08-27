Військові РФ у Казахстані відмовляються повертатись, щоб не їхати на війну в Україну

Військові армії країни-агресора РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України. Наразі в Казахстані перебувають близько 1000 військовослужбовців.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що військовий контингент РФ, розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

"Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади", - зазначають у розвідці.

У відомстві підкреслюють, що в Казахстані перебувають близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

"Також РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України", - повідомили у ГУР МО.

Зазначимо, раніше у розвідці Британії повідомили, що указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Тому російська армія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. У країні-агресорі РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації з батальйону".