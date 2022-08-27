Военные РФ в Казахстане отказываются возвращаться, чтобы не ехать на войну в Украину

Военные армии страны-агрессора РФ, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины. В настоящее время в Казахстане находятся около 1000 военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться к местам постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной.

"Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркивают, что в Казахстане находятся около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры - аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

"Также РФ практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины", – сообщили в ГУР МО.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщили, что указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает на то, что глава Кремля пытается избежать объявления общей мобилизации.

Поэтому российская армия изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".