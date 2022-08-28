Збільшення чисельності армії не допоможе Росії у війні в Україні, - розвідка Британії

Указ лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність окупантів у війні проти України.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Росія втратила десятки тисяч солдатів; нових контрактників набирається дуже мало; а призовники технічно не зобов'язані проходити службу за межами території Росії", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що залишається незрозумілим, чи Росія спробує збільшити свою армію за рахунок набору більшої кількості контрактників або за рахунок збільшення щорічних цільових показників призову на військову службу.

"У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ Путіна навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні", - констатують у розвідці Британії.

Як вважають в американському Інституті вивчення війни, указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Але країні-агресору РФ дедалі складніше приховувати проблеми із поповненням своєї армії.

Так, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.

Крім того, військові армії країни-агресора РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.