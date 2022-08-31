Оккупанты планируют укрепить оборону Крыма "москвичами", "питерцами" и срочниками, - разведка

Военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что призванными во время скрытой мобилизации "москвичами" и "питерцами" будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму.

"Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей армии РФ дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии Дворниковым Александром Владимировичем (т.н. "сирийским мясником") было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы", - сообщили в ГУР МО.

В ведомстве подчеркивают, что поскольку на территории АР Крым боевые действия пока не ведутся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать всех определенных законодательством РФ надбавок.

"1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также состоится и за счет невыплаты компенсации в случае гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях Российская Федерация отрицает", - отмечают в разведке.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.

Отметим, как считают в американском Институте изучения войны, указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает, что глава Кремля пытается избежать объявления общей мобилизации.