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Убил пятеро гражданских в Буче. СБУ собрала доказательную базу на еще одного "кадыровца"
Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали командира группы специального отряда быстрого реагирования “Ахмат” управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, безжалостно убившему пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.
"Майору полиции Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством", – говорится в сообщении.
Как уточняют в СБУ, военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, проводили специальные рейды для устрашения местных жителей.
"Управляя специальным отрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей. СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области", – добавили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, недавно и главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области сообщило еще пяти лицам о подозрении в коллаборационной деятельности.