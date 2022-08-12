Соратнику Кадырова сообщили о подозрении из-за пыток несовершеннолетнего под Киевом

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру дислоцированного в Чечне мобильного отряда особого назначения Росгвардии "Ахмат-Грозный" Анзору Бисаеву, входившему в ближайшее окружение главы региона Рамзана Кадырова.

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Как сообщают в спецслужбе, в начале марта, находясь в поселке Бабинцы Бучанского района Киевской области, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из местных частных домов и похитил подростка.

"Под дулом пистолета и приставляя нож к голове захватчики потребовали от него информацию о расположении украинских войск", - отмечают в ведомстве.

Однако когда пытки парня не дали "желаемого результата", его, по данным следствия, усадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы. О дальнейшей судьбе похищенного в СБУ не сообщают.

Бисаеву же инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении двум российским военнослужащим в военных преступлениях во время оккупации села Андреевка Бучанского района.