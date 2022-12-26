РНБО розгляне санкції проти російських силовиків та представників ІТ-сектору

Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики передала на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо санкцій стосовно російських силовиків та окремих представників ІТ-сектору. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

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"В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії РФ проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів РФ. Зокрема, ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії РФ, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України", - цитує прес-служба міністра економіки Юлію Свириденко.

Свириденко додала, що також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна використовує для пропаганди.

Окрім того, Міжвідомча робоча група розглянула на засіданні низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску. Зокрема, питання:

віддзеркалення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;

унеможливлення отримання російською федерацією та республікою білорусь товарів критичного імпорту. В першу чергу - товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, що 16 грудня рішення щодо запровадження дев'ятого пакету санкцій проти Росії було ухвалено Європейським союзом. Зокрема, він містить і санкції проти російських банків.