Кіркоров, Петросян, Якубович: Україна ввела санкції проти російських артистів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 6 січня про запровадження санкцій щодо російських артистів.

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Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 7 січня.

Санкції ввели терміном на 10 років. Вони, зокрема, передбачають блокування активів, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів та позбавлення державних нагород України.

Серед осіб, що потрапили під санкції, зокрема: співачка та актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співачка Вікторія Дайнеко, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов, Пилип Кіркоров та Лоліта Мілявська, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співаки Володимир Пресняков, Стас П'єха та Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Всього у списку 119 осіб.