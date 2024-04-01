В Україні почав роботу Центр соціально-психологічної підтримки "Простір життя" для людей з ігровою залежністю

26 березня в Україні за підтримки соціально-відповідального бізнесу відкрилась перша спеціалізована установа для комплексної допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім’ям та близьким, а також реалізації науково-освітніх проєктів з профілактики лудоманії — Центр соціально-психологічної підтримки "Простір життя. Life Space".

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Фото: "Простір життя. Life Space"

В основу діяльності "Простору життя" покладено проєкт державного стандарту соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю", розробку якого наразі завершують фахівці ГС "Центр відповідальної гри" разом з Мінсоцполітики України та Національною соціальною сервісною службою України.

Фото: "Простір життя. Life Space"

Відкриття центру соціально-психологічної підтримки пройшло за участі державних інституцій, бізнесу та громадськості — представників Мінсоцполітики України, НСССУ, КРАІЛ, КМДА, КОДА, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, а також операторів українського грального бізнесу.

Фото: "Простір життя. Life Space"

За словами головної психологині Центру Тетяни Синіцької та керівника медичного напрямку Костянтина Аймедова, послуги закладу будуть спрямовані на різні категорії людей — як тих, які тільки починають втрачати контроль над своєю азартною грою та не визнають проблеми, так і тих, які вже мають виражену залежність.

Завданням психологів центру буде своєчасна та правильна діагностика, а також складання та реалізація індивідуальної програми психологічної підтримки, спрямованої на формування стійкої мотивації до одужання, психологічних змін та повернення в соціум.

Також відвідувачі "Простору життя" зможуть отримати юридичну консультацію з приводу включення їх або членів їх сімей до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, який веде КРАІЛ.

Фото: Команда ГС "Центр відповідальної гри"

Представник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Юрій Юрчук зазначив, що КРАІЛ сьогодні веде активну профілактичну діяльність для підвищення рівня обізнаності громадян щодо ризиків азартних ігор, а також додав, що робота з надання соціально–психологічних послуг в спеціалізованих центрах є важливим елементом запобігання ігрової залежності.

Фото: "Простір життя. Life Space"

Відкриття простору підтримали соціально відповідальні бізнеси гральної галузі. Зокрема, компанія FAVBET, що є меценатом комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності, а також компанія VBET, що стала меценатом відкриття "Простору життя".

Фото: Ярослава Ісаєнко, VBET

"Наша активна участь у відкритті "Простору життя" — цілком логічне продовження нашої стратегії в Україні, — каже представниця VBET Ukraine Ярослава Ісаєнко. — Ми є відповідальними перед державою, суспільством і кожним гравцем. Принципи відповідальної гри закладені в основу нашої роботи. В Україні ми проводимо активну просвітницьку політику, розповідаємо гравцям, як грати без шкоди ментальному здоров’ю та власному гаманцю".

"Відкриття "Простору життя" — практичне втілення всіх попередніх проєктів з "Центром відповідальної гри", до яких долучився FAVBET. Водночас це важлива віха для всієї галузі та яскравий приклад ефективної співпраці держави, громадського сектору та бізнесу. Саме такий підхід є запорукою успіху на шляху побудови в Україні ефективної системи запобігання ігрової залежності, що відповідає кращим міжнародним практикам", — зазначила представниця FAVBET Ксенія Тюрікова.

Фото: Ксенія Тюрікова, FAVBET

Проєкт із впровадження в Україні системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю втілюється ГС "Центр відповідальної гри" спільно з Мінсоцполітики. FAVBET є головним меценатом комплексного проєкту та системно сприяє його реалізації з моменту запуску у 2023 році. Минулого року компанія також підтримала перше національне дослідження гральної залежності під егідою МОЗ та першою з-поміж компаній галузі відкрила двері своїх закладів для фахівців проєкту.