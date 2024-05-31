ЄС не проситиме Україну продовжити контракт на транзит російського газу

Європейський союз мав понад два роки, щоб підготуватися до припинення транзиту російського газу через українську ГТС, тож не планує просити Україну продовжувати будь-які транзитні контракти з російськими "Газпромом".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Укрінформ".

"Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років", - наголосила Сімсон.

За її словами, європейські країни знайшли альтернативні шляхи постачання.

"Із нашого боку немає жодної необхідності звертатися із запитом до українців, щоб вони залучалися до будь-яких перемовин з російськими компаніями", - підкреслила єврокомісар.

Зауважимо, найбільше від поставок російського газу через територію України залежать такі країни, як Австрія, Словаччина та Чехія.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.