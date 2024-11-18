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"Нафтогаз" уменьшил уплату налогов на 4,4 млрд грн
За 10 месяцев 2024 предприятия Группы “Нафтогаз” уплатили в государственный бюджет Украины налогов на сумму более 66 млрд грн. Еще более 5 млрд грн было направлено в местные бюджеты. Общая сумма уплаченных налогов составляет 71 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Отметим, с начала 2024 года компания оплатила на 4,4 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2023 года "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 75,4 млрд грн налогов.
"Несмотря на войну, мы остаемся одним из крупнейших налогоплательщиков. Это, в частности, дает возможность правительству финансировать военные и гуманитарные потребности государства", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Стоит отметить, что в октябре 2024 года компании "Нафтогаза" перечислили в госбюджет 4,4 млрд грн, еще 600 млн грн — в местные бюджеты.
Напомним, в течение января-октября 2024 года компании Группы "Нафтогаз" — АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" — добыли более 12,3 млрд. голубого топлива. Компания по сравнению с прошлым годом увеличила добычу газа на 6%.