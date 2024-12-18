Кредитный рейтинг "Нафтогаза" превысил суверенный рейтинг Украины – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "СС".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот рейтинг превышает суверенный рейтинг Украины (RD).

По оценке агентства, "Нафтогаз" имеет умеренный уровень взаимосвязей с государством, что позволяет оценивать компанию как самостоятельную единицу.

Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза", выпущенных через Kondor Finance plc, на уровне "C".

Рейтинг восстановления (Recovery Rating) остался на уровне "RR6", поскольку компания продолжает своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по еврооблигациям, реструктуризированным в 2023 году.

Среди ключевых факторов, оказавших влияние на позицию компании, Fitch выделяет:

сохранение инфраструктуры;

стабильный рост добычи;

улучшение финансовых результатов, в частности, увеличение денежного потока от операционной деятельности.

Агентство также отмечает, что на рейтинг существенно влияют высокие операционные риски, вызванные войной с россией, прекращением транзита газа, неплатежами за реализуемый газ и ограниченным доступом к внешнему финансированию.

Кроме этого, Fitch обратила внимание на то, что с начала войны "Нафтогаз" не получал никакой компенсации от государства за выполнение специальных обязанностей (ПСО). Менеджмент компании продолжает переговоры с государством по получению компенсаций по ПСО и разнице в тарифах в 2024 году.

Напомним, Fitch Ratings 6 декабря подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченный дефолт" (RD). Это решение связано с продолжающимся процессом реструктуризации внешнего коммерческого долга страны.