Кредитний рейтинг "Нафтогазу" перевищив суверенний рейтинг України – Fitch

Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила кредитний рейтинг Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на рівні “СС” (ймовірний дефолт).

Про це інформує пресслужба компанії.

Цей рейтинг перевищує суверенний рейтинг України ("RD", частковий або обмежений дефолт). За оцінкою агентства, "Нафтогаз" має помірний рівень взаємозв'язків із державою, що дає змогу оцінювати компанію як самостійну одиницю.

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу", випущених через Kondor Finance plc, на рівні "C" (високий ризик дефолту).

Рейтинг відновлення (Recovery Rating) залишився на рівні "RR6" (низькі перспективи повернення коштів при дефолті емітента), оскільки компанія продовжує своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання за єврооблігаціями, які були реструктуризовані у 2023 році.

Серед ключових факторів, що вплинули на позицію компанії, Fitch виділяє:

збереження інфраструктури;

стабільне зростання видобутку;

покращення фінансових результатів, зокрема збільшення грошового потоку від операційної діяльності.

Агенція також зазначає, що на рейтинг суттєво впливають високі операційні ризики, спричинені війною з росією, припиненням транзиту газу, неплатежами за реалізований газ та обмеженим доступом до зовнішнього фінансування.

Окрім цього, Fitch звернула увагу на те, що з початку війни "Нафтогаз" не отримував жодної компенсації від держави за виконання спеціальних обов’язків (ПСО). Менеджмент компанії продовжує переговори з державою щодо отримання компенсацій за ПСО та різницю в тарифах у 2024 році.

Нагадаємо, Fitch Ratings 6 грудня підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD). Це рішення пов’язане з триваючим процесом реструктуризації зовнішнього комерційного боргу країни.