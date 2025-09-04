В Україні запустили реєстр нафтових та газових свердловин

Із 3 вересня введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин, який містить інформацію про понад 12,5 тис. об’єктів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба геології та надр.

Зазначається, що метою створення реєстру є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.

Реєстр є складовою частиною Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами. Він містить інформацію про понад 12,5 тисяч свердловин, серед яких діючі, законсервовані, контрольно-спостережні й інші

Внесенню до реєстру підлягає інформація про свердловини, що перебувають на балансі підприємств, які видобувають нафту і газ, проводять роботи з буріння нафтових та газових свердловин і ведуть спостереження за їх станом.

У Держгеонадра зауважують, що відтепер надрокористувачам не потрібно подавати документи в паперовій формі для реєстрації паспорта свердловини. Вся обробка інформації, що формується в процесі діяльності користувачів надр, здійснюватиметься онлайн.

Для реєстрації свердловини заявник засобами Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами подає заяву, необхідну інформацію про неї й електронну копію паспорта свердловини. У разі змін, що виникають у процесі експлуатації свердловини, або зміни її власника чи користувача, заявник подає заяву й відомості для внесення змін. Оновлення даних буде здійснено протягом 15 робочих днів.

Витяг з реєстру формуватиметься виключно за допомогою електронного інтерфейсу.

Доступ до відкритої інформації Державного реєстру нафтових і газових свердловин здійснюється на безоплатній основі.

Нещодавно Кабінет міністрів України оголосив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) для двох нафтогазових ділянок — Свічанської та Межигірської, розташованих на заході країни. Таке рішення прийнято з метою залучення інвестицій в пошук і видобуток вуглеводнів.

Нагадаємо, у липні АТ "Укргазвидобування" що входить до Групи “Нафтогаз”, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину. Її добовий дебіт становить 383 тис. кубометрів природного газу.