Авария на шахте "Ингульская": двух горняков ищут после прорыва гидросмеси

На шахте "Ингульская" ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостокГОК") в Кировоградской области продолжаются аварийно-спасательные работы после чрезвычайной ситуации, произошедшей 11 ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По информации ведомства, в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидроукладывающей смеси, что привело к затоплению горизонта.

На момент аварии на опасном участке находились четверо работников частного предприятия "Свитекс". Два работника смогли самостоятельно покинуть зону аварии. Судьба еще двух работников на 14:00 12 ноября оставалась неизвестной.

Сначала глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец сообщил о гибели двух работников и поисках еще двоих, однако позже он уточнил, что двое работников, накрытых водяным потоком в начале аварии, смогли самостоятельно выйти из аварийной зоны, подняться на поверхность, еще двух работников разыскивают.

"К сожалению, добраться до места их нахождения в ближайшее время невозможно. Продолжаются спасательно-поисковые работы", - подчеркнул он.

Шахта "Ингульская" - это крупнейшая урановая шахта Украины, структурное подразделение ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВосходГОК) возле Кропивницкого.

Напомним, 6 ноября в результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточено восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.

Также 5 ноября Россия нанесла пять авиаударов управляемыми авиабомбами по Донбасу. Из-за этого пострадали объекты предприятий угольной отрасли.