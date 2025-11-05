Запланована подія 2

Читати українською

Россия ударила по угольным предприятиям в Донецкой области

уголь
Угольные предприятия Донбасса остановили работу из-за ударов РФ / Depositphotos

Россия нанесла пять авиаударов управляемыми авиабомбами по Донбасу. Из-за этого пострадали объекты предприятий угольной отрасли. Повреждены котельная, административные и складские здания.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Пока предприятия не функционируют.

"Русский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - сообщила Светлана Гринчук.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Добавим, 3 октября российские войска совершили комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине.

В результате попаданий и падения обломков повреждены энергообъекты и частное домовладение. Этот удар стал наиболее массированным на украинскую газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Гойденко