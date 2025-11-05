- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия ударила по угольным предприятиям в Донецкой области
Россия нанесла пять авиаударов управляемыми авиабомбами по Донбасу. Из-за этого пострадали объекты предприятий угольной отрасли. Повреждены котельная, административные и складские здания.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
Пока предприятия не функционируют.
"Русский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - сообщила Светлана Гринчук.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Добавим, 3 октября российские войска совершили комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине.
В результате попаданий и падения обломков повреждены энергообъекты и частное домовладение. Этот удар стал наиболее массированным на украинскую газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны.