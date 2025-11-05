Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Росія вдарила КАБами по вугільних підприємствах на Донеччині

вибух, ДСНС
Вугільні підприємства Донеччини зупинили роботу через удари РФ / ДСНС

Росія завдала п’ять авіаударів керованими авіабомбами по Донеччині. Через це зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

 Наразі підприємства не функціонують. 

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Додамо, 3 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині.

Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено енергооб’єкти та приватне домоволодіння. Цей удар став найбільш масованим на українську газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни.

Автор:
Тетяна Гойденко