Росія вдарила КАБами по вугільних підприємствах на Донеччині

Росія завдала п’ять авіаударів керованими авіабомбами по Донеччині. Через це зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Наразі підприємства не функціонують.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Додамо, 3 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині.

Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено енергооб’єкти та приватне домоволодіння. Цей удар став найбільш масованим на українську газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни.