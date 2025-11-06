Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Около 3000 человек остаются под землей: удар РФ обесточил угольные шахты на Днепропетровщине

уголь
РФ ударила по шахтам Днепропетровщины / Shutterstock

В результате очередной атаки России на Днепропетровщине 6 ноября обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян ясна - оставить украинцев без света и тепла зимой", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Заметим, 5 ноября Россия нанесла пять авиаударов управляемыми авиабомбами по Донбасу. Из-за этого пострадали объекты предприятий угольной отрасли.

Также 19 октября российские войска нанесли удары дронами по угледобывающему предприятию компании ДТЭК в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько