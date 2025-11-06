Около 3000 человек остаются под землей: удар РФ обесточил угольные шахты на Днепропетровщине

В результате очередной атаки России на Днепропетровщине 6 ноября обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян ясна - оставить украинцев без света и тепла зимой", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Заметим, 5 ноября Россия нанесла пять авиаударов управляемыми авиабомбами по Донбасу. Из-за этого пострадали объекты предприятий угольной отрасли.

Также 19 октября российские войска нанесли удары дронами по угледобывающему предприятию компании ДТЭК в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.