Майже 3000 людей залишаються під землею: удар РФ знеструмив вугільні шахти на Дніпропетровщині

Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині 6 листопада знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла - залишити українців без світла і тепла взимку", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Зауважимо, 5 листопада Росія завдала п’ять авіаударів керованими авіабомбами по Донеччині. Через це зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. 

Світлана Манько