Новости
Россияне дронами атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области

шахта
Россияне несколькими "шахедами" попали по шахте в Терновке на Днепровщине / Pixabay

Вечером 19 октября российские оккупанты нанесли удары дронами по угледобывающему предприятию компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Россия массированно атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине. В преддверии старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Всех шахтеров удалось невредимыми поднять на поверхность.

Предварительно известно, что никто из людей не пострадал.

Местные паблики пишут, что удар был нанесен по предприятию в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Напомним, 8 октября армия РФ нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

16 октября российские войска атаковали дронами и ракетами объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за ударов работа объектов была остановлена.

Автор:
Светлана Манько