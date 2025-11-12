Аварія на шахті "Інгульська": двох гірників шукають після прориву гідросуміші

На шахті "Інгульська" ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") у Кіровоградській області тривають аварійно-рятувальні роботи після надзвичайної ситуації, що сталася 11 листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство енергетики України.

За інформацією відомства, у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші, що призвело до затоплення горизонту.

На момент аварії на небезпечній дільниці перебувало четверо працівників приватного підприємства "Світекс". Двоє працівників змогли самостійно покинути зону аварії. Доля ще двох працівників станом на 14:00 12 листопада залишалася невідомою.

Спочатку голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець повідомив про загибель двох працівників і пошуки ще двох, однак пізніше він уточнив, що двоє працівників, які були накриті водяним потоком на початку аварії, змогли самостійно вийти з аварійної зони, піднятись на поверхню, ще двох працівників розшукують.

"На жаль, добратись до місця їхнього знаходження найближчим часом неможливо. Тривають рятувально-пошукові роботи", - наголосив він.

Шахта "Інгульська" - це найбільша уранова шахта України, структурний підрозділ ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) біля Кропивницького.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Їх вдалося евакуювати.

Також 5 листопада Росія завдала п’ять авіаударів керованими авіабомбами по Донеччині. Через це зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.