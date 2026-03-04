Запланована подія 2

"СхідГЗК" стане акціонерним товариством: уряд схвалив корпоратизацію

"СхідГЗК" стане державним акціонерним товариством

Уряд схвалив та спрямував до парламенту законопроєкт про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, йдеться про стратегічне підприємство, функціонування якого є критично важливим для майбутнього атомної енергетики України. Збереження активу, залучення інвестицій та його модернізація мають посилити енергетичну стійкість держави.

У межах реформи "СхідГЗК" буде трансформовано в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі. Законопроєкт також передбачає запровадження мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства, що має забезпечити його стабільну роботу під час перехідного періоду.

"СхідГЗК" входить до десятки найбільших світових виробників урану та забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій у сировині.

Наступним етапом реформи стане приєднання підприємства до НАЕК "Енергоатом" у форматі вертикально інтегрованого холдингу. Така структура контролюватиме повний виробничий цикл — від видобутку та переробки урану до генерації електроенергії на АЕС.

Зауважимо, наразі "СхідГЗК" є єдиним видобувачем уранових руд в Україні, у якого в користуванні Центральне, Мічурінське, Новоконстянтинівське і Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

Водночас Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП) розглядає звернення української приватної компанії, яка належить співвласнику мережі магазинів “АТБ”  Геннадію Буткевичу, щодо оголошення конкурсів на чотирьох родовищах уранових руд в Миколаївській та Кіровоградській областях. 

Автор:
Тетяна Гойденко