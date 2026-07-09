"СхідГЗК" отримає 555 млн грн від "Енергоатому" на модернізацію

ДП "СхідГЗК" отримає 555 млн грн поворотної фінансової допомоги від "Енергоатому" для модернізації підприємства та збільшення видобутку уранової руди. Кошти мають надати до кінця 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відповідне протокольне доручення уряд ухвалив за ініціативою Міненерго. Фінансування має допомогти "СхідГЗК" збільшити виробництво ураново-оксидного концентрату.

Для цього підприємство розробило план розвитку, який передбачає оздоровлення фінансового стану та стабілізацію роботи. Серед основних заходів:

придбання гірничого обладнання;

виконання прохідницьких робіт;

поступове збільшення виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тонн на місяць;

будівництво нових горизонтів;

реконструкція підйомних установок і систем вентиляції шахт;

проєктування та будівництво нової сірчанокислотної установки потужністю 85 тис. тонн сірчаної кислоти на рік.

Окремо визначено заходи для підвищення зарплат працівникам підприємства. У 2026 році підвищення відбуватиметься у три етапи — у червні, вересні та грудні. За червень гірники вже отримали оклади, підвищені на 20%.

У Міненерго зазначають, що фінансова допомога разом із законопроєктом щодо корпоратизації "СхідГЗК" має допомогти вивести підприємство зі складного фінансового становища. Надалі його планують інтегрувати у холдинг, який охоплюватиме технологічний цикл від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

Нагадаємо, ще у травні Кабінет міністрів схвалив перші кроки для стабілізації роботи СхідГЗК — єдиного в Україні виробника уранового концентрату та одного з найбільших таких підприємств у світі.