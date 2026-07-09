"ВосходГОК" получит 555 млн грн от "Энергоатома" на модернизацию

ГП "ВостокГОК" получит 555 млн грн возвратной финансовой помощи от "Энергоатома" для модернизации предприятия и увеличения добычи урановой руды. Средства должны предоставить до конца 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Соответствующее протокольное поручение правительство приняло по инициативе Минэнерго. Финансирование должно помочь "ВосходГОК" увеличить производство ураново-оксидного концентрата.

Для этого предприятие разработало план развития, предусматривающий оздоровление финансового состояния и стабилизацию работы. Среди основных мероприятий:

приобретение горного оборудования;

выполнение проходческих работ;

постепенное увеличение производства уранового оксидного концентрата до 45 тонн в месяц;

строительство новых горизонтов;

реконструкция подъемных установок и систем вентиляции шахт;

проектирование и строительство новой сернокислотной установки мощностью 85 тыс. тонн серной кислоты в год.

Отдельно определены меры по повышению зарплат работникам предприятия. В 2026 году повышение будет происходить в три этапа - в июне, сентябре и декабре. За июнь горняки уже получили оклады повышенные на 20%.

В Минэнерго отмечают, что финансовая помощь вместе с законопроектом о корпоратизации "ВостокГОК" должна помочь вывести предприятие из сложного финансового положения. В дальнейшем его планируют интегрировать в холдинг, охватывающий технологический цикл от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.

Напомним, еще в мае Кабинет министров одобрил первые шаги по стабилизации работы ВостокГОК — единственного в Украине производителя уранового концентрата и одного из крупнейших таких предприятий в мире.