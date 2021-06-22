Вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Около сотни вкладчиков банка "Аркада" утром во вторник, 22 июня, организовали акцию протеста в центре Киева, перекрыв движение автотранспорта по улице Богдана Хмельницкого в районе Оперного театра.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

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В частности, митингующие безостановочно ходят по пешеходному переходу. При этом один раз в 5 минут организатор говорит "пропустите машины", люди пропускают пару автомобилей и снова продолжают ходить по проезжей части.

"Мы вложили деньги, но до сих пор ничего не решено. Есть "Столица групп", но она не начинает строительство. Мы вышли на мирный протест, чтобы сказать, что нас обманули. Подписали меморандум: Кличко, Аваков, СБУ, Нацбанк, но руководство "Столица групп" не хочет идти навстречу, захватила "Патриотику на озерах", лакомый кусок", — заявили организаторы акции.

"Мы были у Кличко, у "Столица групп", решили показать: 13 млрд грн вложили, но нет результата, деньги делят руководители", — добавили вкладчики "Аркады".

Они рассказали, что намерены также сейчас идти к Офису президента с протестом.

"Властные структуры должны мафию строительную разворошить, и мы не единственные", — заявила Алла.

Говорит, что она продала квартиру, машину, имеет двое детей, теперь с 2017 года ждет строительства, а его нет.

Вскоре на месте акции протеста начался легкий конфликт: толпа прошла мимо "Мерседеса", владелец вышел, сказал, что сейчас достанет пистолет.

Митингующие в ответ: "Он угрожает нам оружием".

При этом полиции на месте мероприятия много, но никто ничего не делает.

Вскоре полиция проверила информацию, но оружия не обнаружила.

Позже митингующие освободили улицу. В частности, инициаторы акции объяснили, что отошли в тень попить воды, чтобы избежать солнечного удара.

Напомним, 25 августа 2020 года правление НБУ решило отнести банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня из-за потери банком основного актива — упомянутого здания главного офиса и земельного участка.

В НБУ сообщили, что в 2019 году банк "Аркада" предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

Из-за этого банк "Аркада" отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

Как сообщалось, 7 апреля 2021 года в НБУ был подписан меморандум, согласно которому Министерство внутренних дел, Национальный банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Министерство развития общин и территорий и другие стороны договорились о разрешении ситуации с незавершенными объектами, строительство которых финансировалось ликвидируемым банком "Аркада".

В соответствии с меморандумом, достраивать жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица групп".