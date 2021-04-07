Достраивать микрорайоны лопнувшего банка "Аркада" в Киеве будет "Столица групп"

Министерство внутренних дел, Национальный банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Министерство развития общин и территорий и другие стороны договорились о разрешении ситуации с незавершенными объектами, строительство которых финансировалось ликвидируемым банком "Аркада".

Соответствующий меморандум о помощи пострадавшим от недобросовестных действий банка был подписан сторонами 7 апреля в НБУ, сообщают пресс-службы МВД и НБУ.

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"Как мы и обещали, предлагаем реальный алгоритм завершения строек банка "Аркада"... Это позволит людям наконец получить свое жилье. Застройщик собрал более 13 млрд грн инвестиций, а люди так и не получили свои квартиры. В соответствии с меморандумом, достраивать жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица групп", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Финансироваться же достройка будет счет кредиторских задолженностей финансирования строительства группы компаний "Аркада", а также за средства на счетах этого банка и от продажи нереализованных квартир.

Как подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков, работа над документом шла более года, и теперь вопрос принципиально разрешен.

"Мы разработали путь решения этого вопроса. Однако нужно время, чтобы воплотить все задуманное. Наша задача, в том числе, заключается в том, чтобы контролировать выполнение этого меморандума, — сказал он.

В рамках меморандума МВД взяло на себя обязательство обеспечивать общественный порядок и безопасность, а также провести полное и беспристрастное расследование уголовных производств по фактам присвоения средств банка "Аркада".

Министр напомнил, что полиция уже объявляла подозрение основателю банка Константина Паливоде в присвоении 50 млн грн из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика". Напомним, 4 сентября 2020 года он был арестован, но в декабре отпущен под домашний арест.

"Правоохранительные органы работают над тем, чтобы наказать недобропорядочных работников и основателя "Аркады". Следствие продолжается. Виновные будут наказаны. Пока ведется следствие, много информации разглашать не будем. Однако, когда появятся детали дела, которые надо рассказать общественности, Нацполиция обязательно их озвучит", — отметил Аваков.

Глава НБУ Кирилл Шевченко напомнил, что Нацбанк признал банк "Аркада" неплатежеспособным в июне 2020 года из-за проблем с достаточностью капитала. Он подчеркнул, что никакого влияния на функционирование банковской системы не оказало, так как доля банка на рынке была незначительной.

"Кейс "Аркады" значительно шире, чем проблемы отдельного небольшого банка. Это очередное напоминание о неурегулированом законодательно строительстве в нашей стране. Именно поэтому НБУ в сотрудничестве с правительством, народными депутатами, правоохранителями и привлечением общественных организаций разрабатывает целый ряд законопроектов в продолжение подписания меморандума", — сообщил Шевченко.

Прежде всего речь идет о законопроекте №5091 об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества. Глава НБУ отметил, что его имплементация ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и соответственно уменьшает риски для банков, участвующих в этом рынке.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выразил надежду, что все дальнейшие проблемы, которые могут возникать в обманутых застройщиков, будут решать совместными усилиями.

Руководительница Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что сейчас существует два решения судов, обязывающие банк "Аркада" передать документы и все дела новому управляющему.

"После полной передачи этих документов новый управляющий получит полные права и обязанности, а также сможет выполнить все обязательства. В течение месяца будут переданы те 10% дел, которые остались. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов уже выплатил более 70% от всей суммы вкладчикам банка "Аркада", — сообщила она.

По словам Рекрут, ФГВ предложил программу реструктуризации, чтобы существенно уменьшить для этих людей финансовую нагрузку и по процентам, и по сроку погашения.

"И сегодня уже 50% портфеля кредитов физических лиц реструктуризировано. А те, кто еще не обратился за реструктуризацией, могут это сделать", — подчнеркнула она.

Отметим, что жилые кварталы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" были основными объектами для "Аркады", специализировавшейся на финансировании строительства новостроек в Киеве. Если первые два микрорайона (в районе метро "Ипподром" и на массиве Осокорки на левом берегу) удалось частично построить, то строительство "Патриотики на озерах" между озерами Тяглое и Небреж южнее Осокорков стало предметом жесткого конфликта между властями Киева и банком "Аркада" с его строительными подрядчиками.