Недвижимость 20 минут назад

Достраивать микрорайоны лопнувшего банка "Аркада" в Киеве будет "Столица групп"

Власти договорились между собой об алгоритме решения наболевшей проблемы с недостроями "Аркады"

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Министерство внутренних дел, Национальный банк Украины, Служба безопасности Украины, Киевская городская государственная администрация, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Министерство развития общин и территорий и другие стороны договорились о разрешении ситуации с незавершенными объектами, строительство которых финансировалось ликвидируемым банком "Аркада".

Соответствующий меморандум о помощи пострадавшим от недобросовестных действий банка был подписан сторонами 7 апреля в НБУ, сообщают пресс-службы МВД и НБУ.

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"Как мы и обещали, предлагаем реальный алгоритм завершения строек банка "Аркада"... Это позволит людям наконец получить свое жилье. Застройщик собрал более 13 млрд грн инвестиций, а люди так и не получили свои квартиры. В соответствии с меморандумом, достраивать жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" будет ООО "Столица групп", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Финансироваться же достройка будет счет кредиторских задолженностей финансирования строительства группы компаний "Аркада", а также за средства на счетах этого банка и от продажи нереализованных квартир.

Как подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков, работа над документом шла более года, и теперь вопрос принципиально разрешен.

"Мы разработали путь решения этого вопроса. Однако нужно время, чтобы воплотить все задуманное. Наша задача, в том числе, заключается в том, чтобы контролировать выполнение этого меморандума, — сказал он.

В рамках меморандума МВД взяло на себя обязательство обеспечивать общественный порядок и безопасность, а также провести полное и беспристрастное расследование уголовных производств по фактам присвоения средств банка "Аркада".

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Министр напомнил, что полиция уже объявляла подозрение основателю банка Константина Паливоде в присвоении 50 млн грн из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика". Напомним, 4 сентября 2020 года он был арестован, но в декабре отпущен под домашний арест.

"Правоохранительные органы работают над тем, чтобы наказать недобропорядочных работников и основателя "Аркады". Следствие продолжается. Виновные будут наказаны. Пока ведется следствие, много информации разглашать не будем. Однако, когда появятся детали дела, которые надо рассказать общественности, Нацполиция обязательно их озвучит", — отметил Аваков.

Глава НБУ Кирилл Шевченко напомнил, что Нацбанк признал банк "Аркада" неплатежеспособным в июне 2020 года из-за проблем с достаточностью капитала. Он подчеркнул, что никакого влияния на функционирование банковской системы не оказало, так как доля банка на рынке была незначительной.

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"Кейс "Аркады" значительно шире, чем проблемы отдельного небольшого банка. Это очередное напоминание о неурегулированом законодательно строительстве в нашей стране. Именно поэтому НБУ в сотрудничестве с правительством, народными депутатами, правоохранителями и привлечением общественных организаций разрабатывает целый ряд законопроектов в продолжение подписания меморандума", — сообщил Шевченко.

Прежде всего речь идет о законопроекте №5091 об обеспечении прав на объекты недвижимого имущества. Глава НБУ отметил, что его имплементация ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и соответственно уменьшает риски для банков, участвующих в этом рынке.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выразил надежду, что все дальнейшие проблемы, которые могут возникать в обманутых застройщиков, будут решать совместными усилиями.

Руководительница Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что сейчас существует два решения судов, обязывающие банк "Аркада" передать документы и все дела новому управляющему.

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"После полной передачи этих документов новый управляющий получит полные права и обязанности, а также сможет выполнить все обязательства. В течение месяца будут переданы те 10% дел, которые остались. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов уже выплатил более 70% от всей суммы вкладчикам банка "Аркада", — сообщила она.

По словам Рекрут, ФГВ предложил программу реструктуризации, чтобы существенно уменьшить для этих людей финансовую нагрузку и по процентам, и по сроку погашения.

"И сегодня уже 50% портфеля кредитов физических лиц реструктуризировано. А те, кто еще не обратился за реструктуризацией, могут это сделать", — подчнеркнула она.

Отметим, что жилые кварталы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" были основными объектами для "Аркады", специализировавшейся на финансировании строительства новостроек в Киеве. Если первые два микрорайона (в районе метро "Ипподром" и на массиве Осокорки на левом берегу) удалось частично построить, то строительство "Патриотики на озерах" между озерами Тяглое и Небреж южнее Осокорков стало предметом жесткого конфликта между властями Киева и банком "Аркада" с его строительными подрядчиками.

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