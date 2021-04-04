Конфликт на Осокорках: инвесторы "Аркады" обвинили Нацкорпус в краже стройматериалов

В субботу, 3 апреля, в Киеве в районе Осокорки Центральные так люди, называющие себя эко-активисами при содействии членов Национального Корпуса пытались вывезти песок с незавершенной стройки ЖК "Патриотика на озерах" банка "Аркада", однако инвесторы проекта им помешали.

Об этом говорится в сюжете Апостроф TV.

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В данный момент завершить строительство планирует компания, которая уже реализовала ряд проектов в столице. Источником финансирования проекта по достройке более 11 тысяч незавершенных квартир вкладчиков банка "Аркада" может стать застройка территории рядом с "Патриотикой на озерах"

"После ликвидации Банка Аркада, у инвестора, которому мы относили деньги, остался актив в 176 га на Осокорках Центральных... Согласно градостроительной документации, он отведен под жилую застройку, на которую имеются все необходимые разрешения", — рассказал об участке, где произошли столкновения, инвестор банка "Аркада" Виталий Щербаков.

Кроме того, согласно разработанному и утвержденному проекту, значительная часть этой территории отведена под строительство парка для жителей всего Дарницкого района и благоустройство набережной вдоль озер. Также рассматривается возможность организации большего нового зоопарка.

При этом, по заявлению инвесторов застройки, "экоактивисты", которые пытаются сорвать проект, пользуются поддержкой членов "Национального корпуса". Так, на странице Нацкорпуса в соцсетях появилось сообщение о том, что на Осокорках Центральных 3 апреля должна состояться "экологическая толока", однако вместо этого участники так называемой "толоки" пришли штурмовать стройку и вывозить с нее стройматериалы. К Осокоркам Центральным материалов подъехали грузовики, там принялись копать песок, который был оставлен для строительства.

"Псевдоактивисты пытались сломать строительный забор. Здесь было около ста человек спортивной внешности. Все в балаклавах", — указывает Виталий Щербаков.

Инвесторы "Аркады" говорят, что вследствие такой деятельности псевдоактивистов они могут лишиться квартир, за которые заплатили.

"Эта территория принадлежит жилому массиву "Патриотика на озерах"… Песок, который вывозится, критически необходим для того, чтобы построить там жилые дома для инвесторов, поэтому его вывоз считаем грабежом", — заявила инвестор ЖК "Патриотика на Озерах" Виталина Маляренко.

Участники объединения вкладчиков "Аркады" заблокировали проезд грузовиков, требовали документы у тех, кто его вывозил, однако те отказались называться. Прибывшая на вызов полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, назвав ее "хозяйственным конфликтом".

В то же время инвесторы утверждают, что со стройплощадки на Осокорках Центральных вывезли уже около 100 грузовиков с песком.