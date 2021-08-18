Компания Stolitsa Group остановила строительство трех ЖК банка "Аркада" в Киеве

В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке с 16 августа строительства трех жилых комплексов, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада".

Остановить должны были и финансирование строительства, сообщил генеральный директор компании Эдуард Соколовский.

В частности, речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки.

Таким образом, теперь все финансирование остановлено и идут переговоры.

"Сторона восемь (Stolitsa Group) официально предупредила общественный актив, что с понедельника прекращается все финансирование по "Эврике", "Патриотике на озерах" и "Патриотике". Мы финансировать по этому меморандуму не имеем права. Это не шантаж, это выполнение меморандума", — заявил Соколовский.

При этом на странице инвесторов ЖК "Аркады" сообщили, что с 16 августа застройщик прекратил платить за электроэнергию, потребленную ЖК, и остановил финансирование охранных компаний.

В свою очередь представитель охранной компании заявил, что с ними разорвали контракт и они вынуждены покинуть объект. Теперь охрану объектов возложили на инвесторов, добавил он.

Инвесторы также начали сбор подписей с требованием сменить представителя ЖК "Эврика" Людмилу Шевченко. Они обвиняют ее в срыве строительства и остановке действия меморандума по достройке домов.

Известно, что связанная с банком "Аркада" компания "Аркада-Строительство" строила 39 домов в крупных жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Напомним, 25 августа 2020 года Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным. Он потерял свои основные активы.

На следующий день экс-глава МВД Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка "Аркада". Он сообщил также об открытии уголовного дела.

24 декабря 2020 года президенту банка "Аркада" Константину Палыводе и трем его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

Тем временем ЖК оставались недостроенными, а на достройку требовалось более 3 млрд грн. Их планировала достроить Stolitsa Group по договоренности с КГГА.

Как сообщалось, 7 апреля 2021 года был подписан меморандум о достройке трех ЖК обанкротившегося банка "Аркада" — ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Документ подписали мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Строительство должна завершить Stolitsa Group.