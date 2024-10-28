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В Житомирской области будут судить подрядчиков, которые украли 9,5 млн грн во время ремонта объекта "Укртранснафты"
В Житомирской области будут судить подрядчиков и должностницу госпредприятия, которых обвиняют в хищении почти 9,5 млн грн во время реконструкции объекта магистрального нефтепровода АО "Укртранснафта".
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По материалам СБУ, при капитальном ремонте линейно-производственной станции подрядчики искусственно завышали стоимость стройматериалов, используя для закупок подставные компании.
Некоторые материалы закупались по ценам, в несколько раз превышавшим рыночные, хотя поставлялись они от производителей по начальным ценам.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что чиновник "Укртранснафты" не проводила проверку выполненных работ и утверждала финансовые отчеты без сверок, что позволило злоумышленникам присвоить средства.
Действия директоров фирм-подрядчиков квалифицированы по статьям о мошенничестве и служебном подлоге, а должностные лица – за служебную халатность.
Имущество обвиняемых арестованы. Дело передано в суд, а документирование осуществляли сотрудники СБУ Житомирской области и следователи ГУНП региона.
Напомним, в марте 2023 года СБУ и Бюро экономической безопасности расследовали коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнефть" и ПАО "Укртатнефть". СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний", — подчеркнули правоохранители