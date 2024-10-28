На Житомирщині судитимуть підрядників, які вкрали 9,5 млн грн під час ремонту об’єкта "Укртранснафти"

На Житомирщині судитимуть підрядників і посадовицю держпідприємства, яких звинувачують у розкраданні майже 9,5 млн грн під час реконструкції об'єкта магістрального нафтопроводу АТ "Укртранснафта".

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ, під час капітального ремонту лінійно-виробничої станції підрядники штучно завищували вартість будматеріалів, використовуючи для закупівель підставні компанії.

Деякі матеріали закуповувалися за цінами, що у кілька разів перевищували ринкові, хоча постачалися вони від виробників за початковими цінами.

Повідомляється, що посадовиця "Укртранснафти" не проводила перевірку виконаних робіт і затверджувала фінансові звіти без звірок, що дозволило зловмисникам привласнити кошти.

Дії директорів фірм-підрядників кваліфіковано за статтями про шахрайство та службове підроблення, а посадовиці – за службову недбалість.

Майно обвинувачених арештовано. Справа передана до суду, а документування здійснювали співробітники СБУ Житомирщини та слідчі ГУНП регіону.

Нагадаємо, у березні 2023 року СБУ і Бюро економічної безпеки розслідували корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній", - підкреслили правоохоронці