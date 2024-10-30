Колишнім керівникам банку "Аркада" загрожує 12 років позбавлення волі

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишніх голів правління АТ АКБ "Аркада" та їхньої заступниці за обвинуваченням у розтраті та заволодінні 480 млн гривень вкладників фондів банку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк "Аркада" був управителем трьох фондів - двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис. фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.

"Обвинувачені, з метою заволодіння цими коштами в сумі 480 млн грн, спрямували їх на придбання облігацій підприємства, бенефіціарним власником якого був сам голова правління банку", - зауважують у прокуратурі.

Зазначається, що викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в сумі 480 млн грн.

Як повідомляють у прокуратурі, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Банк "Аркада" збанкрутував

Нагадаємо, Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Службовців банку "Аркада" підозрюють також у виведенні 11,5 мільйона гривень через схему з акційним продажем квартир.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

АКБ "Аркада" було засновано у 1993 році. Президентом і власником 74,8% акцій банку «Аркада» був Костянтин Паливода.

У лютому 2021 року Паливоді повідомили про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників.