Ексголова банку "Січ" отримав підозру в розкраданні коштів у змові з бізнесменом

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові правління банку "Січ" та екскерівнику приватного підприємства в розкраданні коштів цієї фінустанови. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, керівництво банку в липні 2022 року надало підприємству кредит з лімітом 20 мільйонів гривень без належної перевірки кредитоспроможності та без майнового забезпечення кредиту позичальником.

Гроші мали бути використані на закупівлю тканини в іноземних виробників. Однак вони були перераховані на адресу компаній-нерезидентів та виведені у готівку за кордоном. Тканина ж в Україну завезена так і не була. Внаслідок протиправних дій банку було завдано 21,9 мільйона гривень збитків.

Фігурантам інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Правоохоронці зазначають, що наразі встановлюються й інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних.

Як зазначає інформагентство "Інтерфакс-Україна", ДБР також ще з лютого 2023 року розслідує справу щодо ймовірного зловживання службовим становищем з метою одержання хабаря посадовцями Національного банку України та Державної податкової служби.

За версією слідства, в червні-липні 2022 року вони посприяли укладенню фіктивних контрактів ТОВ "Елемент Базис" і ТОВ "Фін-Інвест Полісся", які позичили в банку "Січ" понад 16,7 мільйона доларів, із резидентами Туреччини на нібито поставку тканин.

Кошти були перераховані на рахунки компаній Honey Tekstil Urunleri ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited, Imexfin Iş ve Diş Ticaret Limited, а також Bulut і надалі переведені в готівку.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив ліквідувати банк "Січ" у жовтні 2022 року. Двома місяцями раніше НБУ визнав банк неплатоспроможним через неповернення взятих в Нацбанку кредитів рефінансування внаслідок недостатності коштів. Очолював правління банку Віктор Демиденко.