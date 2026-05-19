Попри війну та важку зиму ВВП України зріс на 0,9%: які галузі витягують економіку

Незважаючи на війну, важку зиму та обстріли енергетики, економіка України повертається до зростання. Після спаду на початку року, у квітні ВВП країни збільшився на 0,9%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення на прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це дозволило суттєво компенсувати втрати початку року та уповільнити негативну динаміку за підсумками чотирьох місяців 2026 року до незначних -0,2%.

Українська економіка повертається до зростання

Зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.

Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні.

"Це підтверджують прогнози наших партнерів. Відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк — на рівні 1,2%", - наголосила очільниця уряду.

Економічний спад в РФ

На тлі відновлення українських показників, внутрішні оцінки самої Російської Федерації фіксують наростаюче виснаження через системне руйнування її нафтогазової інфраструктури.

"Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно. Росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР", - зазначила Свириденко.

Ефект підтверджується і квітневими експортними даними. Поставки російських нафтопродуктів за кордон скоротилися на 21% у річному вимірі та на 12% порівняно з попереднім місяцем. Як наслідок, дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці поточного року сягнув критичних 75,4 млрд доларів.

Це на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.

Прем'єрка додала, що навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз Росія через розпочату війну проти України. Уряд Росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.