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Северную объездную Житомира расширят до четырех полос

Северную объездную Житомира расширят до четырех полос
Северную объездную Житомира расширят до четырех полос

На Северном обходе Житомира продолжается подготовительный этап реконструкции участка трассы М-06 Киев – Чоп. В пределах работ 22-километровый участок магистрали планируется расширить с двух до четырех полос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Работы ведутся на объездной дороге между селами Глубочица и Ивановка. Пока там устраивают дренажный слой, геосинтетический материал и основу дорожной одежды.

Параллельно дорожники разбирают имеющееся цементобетонное покрытие на левом проезде и расчищают территорию от кустарника.

Фото 2 — Северную объездную Житомира расширят до четырех полос

В рамках реконструкции предусмотрено не только расширение дороги до четырех полос. Также планируется обустроить шумоизоляцию, водоотвод, тротуары и автобусные остановки.

В Агентстве восстановления отмечают, что расширение участка должно повысить безопасность движения, сократить время в пути и упорядочить транспортные потоки.

Северный обход Житомира является частью международной трассы М-06 Киев – Чоп. Этот участок проходит мимо областного центра и является самым узким отрезком международной дороги на всей ее протяженности.

Строительство обхода Житомира было возобновлено в мае 2026 года. До этого работы были остановлены еще в 2020 году.

После завершения реконструкции основные транспортные потоки должны быть вынесены за пределы Житомира, а город перестанет быть транзитным коридором для тысяч автомобилей каждый день.

Отметим, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги, а ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного восстановления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Татьяна Гойденко