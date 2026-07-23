Северную объездную Житомира расширят до четырех полос

На Северном обходе Житомира продолжается подготовительный этап реконструкции участка трассы М-06 Киев – Чоп. В пределах работ 22-километровый участок магистрали планируется расширить с двух до четырех полос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Работы ведутся на объездной дороге между селами Глубочица и Ивановка. Пока там устраивают дренажный слой, геосинтетический материал и основу дорожной одежды.

Параллельно дорожники разбирают имеющееся цементобетонное покрытие на левом проезде и расчищают территорию от кустарника.

В рамках реконструкции предусмотрено не только расширение дороги до четырех полос. Также планируется обустроить шумоизоляцию, водоотвод, тротуары и автобусные остановки.

В Агентстве восстановления отмечают, что расширение участка должно повысить безопасность движения, сократить время в пути и упорядочить транспортные потоки.

Северный обход Житомира является частью международной трассы М-06 Киев – Чоп. Этот участок проходит мимо областного центра и является самым узким отрезком международной дороги на всей ее протяженности.

Строительство обхода Житомира было возобновлено в мае 2026 года. До этого работы были остановлены еще в 2020 году.

После завершения реконструкции основные транспортные потоки должны быть вынесены за пределы Житомира, а город перестанет быть транзитным коридором для тысяч автомобилей каждый день.

Отметим, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги, а ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного восстановления дорог и привлечения иностранных инвестиций.